Более 10 тыс объектов доступно на инвестиционной карте Подмосковья

Инвестиционная карта Московской области позволяет предпринимателям подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе. Сегодня на карте отображена информация о более чем 10 тыс. объектах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Московская область предлагает предпринимателям широкий выбор для размещения бизнеса — земельные участки и помещения. В зависимости от проекта инвестор может выбрать, например, особую экономическую зону и индустриальный парк, а также подмосковные парки культуры и отдыха. Фильтры инвесткарты позволяют выбрать тип объекта, городской округ, площадь объекта и многое другое», — отметили в Мининвесте Подмосковья.

Так, например, на данный момент на инвестиционной карте отображено порядка 100 земельных участков, доступных бизнесу в аренду на льготных условиях — без проведения торгов. Чтобы выбрать подходящий из них, необходимо выбрать «Аренду», а затем применить фильтр «Тип объекта».

Также свыше 140 объектов недвижимости доступны сегодня предпринимателям в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа позволяет субъектам малого и среднего бизнеса арендовать здание или помещение. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением — отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании — то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. Чтобы узнать, какие помещения доступны для аренды сегодня, необходимо выбрать раздел «Аренда», а затем «Тип объекта» — «Помещения», «Недвижимость за рубль».

Инвестиционная карта Московской области размещена на региональном инвестиционном портале. Инвестпортал создан в рамках регинвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.