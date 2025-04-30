Более 10 трлн: выручка «Газпрома» превысила все прогнозы
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В 2024 году «Газпром» увеличил выручку, значительно превзойдя все прогнозы: она составила 10, 715 трлн рублей, EBITDA — более 3 трлн рублей, сообщает«Царьград».
Одновременно чистая прибыль компании поднялась до 1,219 трлн рублей и изменила убыток предыдущего года, а капиталовложения составили 2,4 трлн рублей.
Прогноз по стандартам финансовой отчётности (МСФО) составлял всего 10,393 трлн рублей. В 2023 году реальная выручка составила 8,542 трлн рублей.
При этом в 2023 году «Газпром» понес убытки в 629 миллиардов рублей. Но объем капитальных вложений в 2024 году достиг 2,4 трлн рублей.
Показатель EBITDA в четвертом квартале 2024 года был на уровне 966 миллиардов рублей: это превысило все прогнозы и среднюю оценку в 818 миллиардов рублей. Чистая прибыль за этот период составила 229 миллиардов рублей, хотя прогноз был 219 миллиардов.