Более 1 млрд рублей сэкономили инвесторы по городской программе в 2024 году

Число помещений, которые были арендованы по программе «1 рубль за квадратный метр в год», в текущем году достигло 65, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа „1 рубль за квадратный метр в год“ работает в столице с 2012 года. В настоящий момент с инвесторами заключено 65 договоров аренды городских зданий и помещений общей площадью почти 63,2 тыс. кв. м. Из них по 47 объектам действует льготная ставка, благодаря которой компании сэкономили более 1 млрд рублей в 2024 году», — уточнил вице-мэр.

Для того, чтобы стать участником программы, предпринимателю следует принять участие в торгах. С победителем, если он планирует возвести школу или детсад, заключаются договоры аренды на 49 лет, а для размещения гостиниц — на 20 лет. Инвестор обязан провести ремонт здания, а также выполнить дополнительные условия, такие как оснащение необходимым оборудованием и запуск образовательного процесса или функционирования отеля. После этого возможен переход на льготную плату.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями выполнения инвесторами работ на объектах.

«Сегодня арендаторы продолжают выполнять требования, необходимые для перевода 18 зданий и помещений общей площадью почти 13,4 тыс. кв. м на льготную ставку аренды. Они занимаются реставрационными или ремонтными работами, а также выполнением других условий программы. Среди объектов — пять образовательных учреждений, два здания для открытия гостиниц и 11 исторических объектов», — пояснил он.

Увеличение номерного фонда Москвы является важным этапом для последующего развития туристической отрасли.

«По итогам 9 месяцев текущего года средняя загрузка отелей Москва составила 76%. Данное число на 6 п. п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне роста турпотока и спроса на московские отели важно создавать новые объекты, и программа „1 рубль за квадратный метр в год“ стимулирует интерес инвесторов к этой сфере», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Программа льготной аренды, предусматривающая плату в размере одного рубля за квадратный метр в год, первоначально охватывала объекты культурного наследия. В 2013 году к ней добавились участки под строительство частных детских садов и школ, а с 2022 года — здания для развития гостиничной сферы.

Больше информации об актуальных предложениях от города, в том числе по льготным программам, опубликовано на Инвестиционном портале Москвы.