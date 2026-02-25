Боятся заболеть: россияне отказываются от медпомощи и продуктов из-за роста цен

Россияне составили собственный список сильно подорожавших продуктов, а еще рассказали, от чего стали отказываться из-за постоянного роста цен, сообщает E1.ru .

«Огурцы дороже мяса», — возмутился Павел.

Анна отметила, что картошка, которую везут из Египта, Пакистана, Китая и других стран стоит очень дорого.

«Коммуналка, продукты, бензин, а если еще неожиданно среди ночи к тебе приходит ребенок и говорит: „У меня зуб болит“, то пипец», — сказала Нади.

Рина рассказала, что поездка на такси стоит от 1 тыс. рублей, но приходится ехать, если опоздал на автобус, а следующий через 30 минут. Татьяна уточнила, что еще кружки для ребенка и обеды в школах и продленка дорожают, в итоге получается 30 тыс. рублей.

«Лекарства. Это какой-то мрак! Боишься заболеть не потому, что это вредно для организма, будешь плохо себя чувствовать или придется брать больничный = меньше зарплата, а потому что придется покупать лекарства, которые не всегда правильно назначают, переназначают, и за 3-4 дня можно стать беднее», — негодует одна из читательниц.

При этом читатель Володя считает, что продукты всегда можно найти дешевле. А в Сети публикуют максимальные цены как страшилки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.