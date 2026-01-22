Богородский округ заключит соглашение с технопарком «Исток—РТУ МИРЭА»

Богородский округ подпишет соглашение о сотрудничестве с инновационным технопарком «Исток—РТУ МИРЭА» для развития образовательных и технологических проектов, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

21 января делегация Богородского округа посетила технопарк «Исток—РТУ МИРЭА», который действует при поддержке госкорпорации «Ростех». Технопарк оснащен современным оборудованием и работает по направлениям: естественные науки, IT и радиоэлектроника.

В технопарке школьники разрабатывают инженерные и творческие проекты, обучаются у опытных специалистов и участвуют в конкурсах различного уровня. Полученные достижения учитываются при поступлении в вузы.

В ближайшее время муниципалитет подпишет соглашение о сотрудничестве с технопарком. Это позволит повысить качество образования в округе и предоставить школьникам доступ к современным образовательным программам и наставникам. Новое партнерство создаст дополнительные возможности для развития карьеры в науке и высоких технологиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.