Богатейшие кланы мира считают повышение налогов наибольшей угрозой
Семьи миллиардеров США и Юго-Восточной Азии назвали самые значимые риски для бизнеса на предстоящие пять лет, наибольшей угрозой они считают повышение налогов, сообщает Lenta.ru.
Как пишет Bloomberg, опрос на данную тему провела компания UBS Group AG.
В списке главных угроз у богатейших семей оказались еще крупный геополитический конфликт, кризис финансового рынка.
В апреле американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сказал, что есть угроза мировой войны из-за политики президента Штатов Джо Байдена. Он считает, что третью мировую войну Байден может спровоцировать из-за своей крайней глупости.