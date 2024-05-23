Богатейшие кланы мира считают повышение налогов наибольшей угрозой

сегодня в 08:14

Семьи миллиардеров США и Юго-Восточной Азии назвали самые значимые риски для бизнеса на предстоящие пять лет, наибольшей угрозой они считают повышение налогов, сообщает Lenta.ru .

Как пишет Bloomberg, опрос на данную тему провела компания UBS Group AG.

В списке главных угроз у богатейших семей оказались еще крупный геополитический конфликт, кризис финансового рынка.

В апреле американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сказал, что есть угроза мировой войны из-за политики президента Штатов Джо Байдена. Он считает, что третью мировую войну Байден может спровоцировать из-за своей крайней глупости.