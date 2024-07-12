Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского паспорта

сегодня в 13:25

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Она уже подала заявление об отказе от паспорта РФ, сообщает Tengrinews.kz .

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России».

Айдан Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой бизнесмена из Казахстана Данияра Абулгазина. В ее владении находится компания ADD Invest Properties, куда входят ТРЦ Keruen City и ТРЦ Talan Gallery.

Сулейменова по итогам 2023 года стала восьмой в рейтинге самых успешных рантье, ее выручка составила 4,3 млрд тенге.