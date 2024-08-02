Bloomberg: в РФ стали бурить меньше нефтяных скважин

Как пишет Bloomberg, еще одной причиной уменьшения темпов бурения в стране может быть понижение нагрузки НПЗ. По оценкам Kasatkin Consulting, в 2024 году объем эксплуатационного бурения понизится до 29,4 тыс. км, а в 2025 году — будет более 30 тыс. км.

В начале лета в ОПЕК+ было продлено соглашение об уменьшении добычи нефти на будущий год. Предыдущий документ был рассчитан до конца текущего года.

На сегодняшний день разрешенный уровень добычи нефти для всех участников соглашения составляет 39,425 млн баррелей в сутки. С января следующего года общая квота повысится на 300 тыс. баррелей в сутки.