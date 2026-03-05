Bloomberg: танкеры с российской нефтью снова идут в Индию

По информации издания Bloomberg, два танкера с российской нефтью — Kpler и Vortexa — изменили пункт назначения. Они движутся не на Восточную Азию, а в сторону Индии, сообщает ProFinance .

Уже на этой неделе два судна разгрузятся в портах Индии. Их совокупный груз составляет 1,4 млн баррелей нефти. Накануне Kpler и Vortexa двигались в сторону востока.

В Индии особенно ценят нефть бренда Urals, которая грузилась в портах Черного моря и Балтии. Поставки сырья в страну резко сократились из-за торговой сделки с США. Нью-Дели под давлением уступил Вашингтону.

Ситуация вынудила Москву искать покупателей в Китае. При этом война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива возвращают страны к закупке российской нефти.

