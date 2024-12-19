Bloomberg: страны G7 изучают способ ужесточить ограничения цен на нефть из РФ

Страны G7 начали рассматривать варианты ужесточения санкций в российском нефтяном секторе, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Участники G7 рассматривают различные варианты усиления санкционного давления на российский нефтяной сектор. Среди обсуждаемых мер — радикальное снижение ценового лимита до 40 долларов за баррель или даже полное эмбарго на поставки.

«Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов», — говорится в сообщении иностранных СМИ.

Ранее коалиция западных стран расширила действие ценовых ограничений на нефтепродукты из России, дополнив уже существующий с декабря 2022 года потолок цен на сырую нефть в 60 долларов за баррель. Инициаторами этих мер выступили государства G7 совместно с Австралией и Евросоюзом, запретив страхование и транспортировку российского сырья по ценам выше установленного лимита. В качестве ответной меры российское руководство законодательно запретило экспорт энергоресурсов компаниям, использующим механизм ценового потолка в своих контрактах.