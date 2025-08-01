Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов РФ выросло на 20,163 млрд долларов
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С начала 2025 года состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 20,163 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Как пишет Bloomberg, индекс миллиардеров рассчитывается в том числе и на основе стоимости акций компаний.
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в этом году уже заработал 3,27 млрд долларов. Сейчас его состояние — 14,3 млрд долларов. Кроме того, состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в стране «Металлоинвест» Алишера Усманова повысилось на 3,12 млрд долларов и теперь составляет 16,3 млрд долларов.
Самые большие убытки в этом году были у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — его состояние убавилось на 3,58 млрд долларов до 22,2 млрд долларов.
С марта 2012 года рассчитываются Bloomberg Billionaires Index. В него включают информацию о состоянии 500 богатейших людей мира.