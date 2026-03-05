Bloomberg сообщил о росте поставок нефти из России в Индию

Индия увеличивает закупки российской нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

Эскалация на Ближнем Востоке начала менять маршруты поставок нефти и финансовые потоки. По данным отслеживания судов, две партии российской нефти, направлявшиеся в Восточную Азию, были перенаправлены в Индию.

Еще один танкер, который ранее сигнализировал о курсе на Сингапур, также изменил направление и взял курс на индийские порты. Все три судна в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского союза.

Ранее СМИ сообщали о риске дефицита бытового газа в Индии из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. В начале года президент США Дональд Трамп оказывал давление на индийские власти, добиваясь отказа от закупок российских энергоносителей.

