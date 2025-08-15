Bloomberg: санкции вызвали резкий рост производства на российских винодельнях

Винодельческие хозяйства на Кубани и в Крыму увеличили объем изготовления вина до рекордных показателей на фоне санкций. Это произошло из-за роста спроса на российский товар, хотя производство водки упало до минимума за последние 10 лет, сообщает « Взгляд » со ссылкой на Bloomberg.

Изготовление вина в РФ выросло на 25% после начала СВО в феврале 2022 года. Крупный вклад в показатель сделали винодельческие регионы на Черноморском побережье, среди которых Крым и Краснодарский край.

По данным Bloomberg, на параде Победы 9 мая в Москве иностранным лидерам предлагали вина отечественного производства. Акцент на этом делал президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году внутреннее потребление вина в России достигло цифры 8,1 млн гектолитров или 1 млрд бутылок. Параллельно с этим изготовление водки уменьшилось на 26,3%. Это минимальное значение за 10 лет.