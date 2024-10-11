Bloomberg: рынок авиаоблигаций в России «подал признаки жизни»

Российский рынок авиаоблигаций, который практически закрылся после начала конфликта на Украине, начал «подавать признаки жизни», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Облигации ABS — это ценные бумаги, обеспеченные пулом активов, например, арендой самолетов. В 2022 и 2023 годах продажи этих бумаг были низкими — 1 млрд долларов. В 2024 году они резко выросли до 5 млрд долларов.

После начала конфликта на Украине рынок авиаоблигаций практически закрылся. Несколько самолетов западных лизингодателей, несмотря на санкции, остались в России, и это привело к хаосу. Однако постепенно ситуация выровнялась, и в текущем году облигации стали более привлекательными для инвесторов.

Эксперты считают, что сделки ABS, которые пострадали из-за оставленных в России самолетов, могут получить возмещение за счет страховых выплат. Так, ряд выплат на десятки миллионов долларов уже был сделан.

Российские авиакомпании выкупили у иностранных лизингодателей 165 самолетов. Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с воздушного судна, чтобы лизингодатели не препятствовали его эксплуатации.

Весной стало известно, что Минтранс запросил еще 295 млрд рублей на переоформление иностранных самолетов. В основном деньги министерство запрашивало для «Аэрофлота».