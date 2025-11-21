Bloomberg: почти 48 млн баррелей российской нефти могут застрять в море

Американские санкции, которые вступили в силу в пятницу, могут привести к тому, что почти 48 млн баррелей нефти из России застрянут в море, сообщает Profinance.ru .

Сейчас десятки танкеров вынуждены быстро искать новые пункты назначения. Индийские НПЗ в поисках альтернативных поставок активно фрахтуют танкеры на Ближнем Востоке. Стоимость фрахта там уже поднялась до пятилетнего максимума.

Также трейдеры пытаются понять, кто примет груз подсанкционных «Роснефти» и «Лукойла», уже находящийся в море.

«Российские экспортные потоки идут, но грузы не доходят до пунктов назначения». Затяжной кризис и затор по всей цепочке приведут к падению поставок и усилят напряженность на рынке», — считает глава стратегии по сырьевым рынкам ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

По информации Kpler, на сегодняшний день в пути или в процессе погрузки находится приблизительно 48 млн баррелей черного золота «Роснефти» и «Лукойла». В основном это марки Urals и ESPO. Около 50 танкеров, которые направляются в Китай и Индию, а еще суда без указанного пункта назначения или идущие к мелким портам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.