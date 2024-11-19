Bloomberg: Минюст США через суд потребует от Google продать Chrome

Американское министерство юстиции решило потребовать через суд у корпорации Alphabet, которая владеет Google, продать браузер Chrome, сообщает ТАСС .

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что прокуратура на заседании, кроме продажи Chrome, хочет попросить у судьи Федерального суда округа Колумбия Амита Мехта определить требования к лицензированию данных.

В Минюсте хотят реализации популярного браузера, потому что это один из основных путей доступа к поисковику Google. При этом доля Chrome на рынке Штатов составляет 61%.

5 августа суд постановил, что корпорация Google злоупотребляла положением на рынке для сохранения монополии в сфере поисковых систем и размещения рекламы в Сети. Было выяснено, что Google заблокировала для конкурентов около 90% рынка поиска в интернете, заключив соглашение с другой американской корпорацией Apple, сделавшей систему Google поисковиком по умолчанию в браузере Safari.

Аналогичные соглашения были и с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.