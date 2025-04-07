Bloomberg: Индия будет намерена добиваться нового торгового соглашения с США

Правительство Индии не планирует предпринимать ответных действий против США за введение пошлин, но сосредоточится на переговорах по двустороннему торговому соглашению с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Нью-Дели стремится к диалогу, а не к конфронтации с США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале премьер-министр страны Нарендра Моди встретился с Трампом и стороны договорились активизировать торговлю и провести переговоры по двустороннему соглашению к осени.

Президент США объявил о введении базовой пошлины в 10% на весь импорт в Штаты и о «взаимных» тарифах на импорт, доходящих почти до 50%, из нескольких десятков стран.

Базовые пошлины вступят в силу 5 апреля, «зеркальные» тарифы — 9 апреля, написано на сайте Белого дома. России нет ни в одном из списков, потому что введенные ранее санкции США уже исключают «значимую торговлю» с РФ, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. И все-таки экономика России по-прежнему тесно связана с мировыми рынками и подвержена влиянию всех процессов, которые там происходят.