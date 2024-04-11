Bloomberg: импортеры из Китая отменили ряд поставок кукурузы с Украины

Импортеры из Китая за последние две недели отказались от четырех-пяти заказанных ранее на Украине партий кукурузы, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что в будущем могут последовать и новые отмены.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, китайские импортеры не примут четыре-пять партий украинской кукурузы, ранее заказанных для поставки с апреля по июнь. Источники заявили, что отмена произошла в течение прошедших двух недель, и в будущем могут быть отменены новые поставки из этой европейской страны», — отмечается в материале.

Отмены были произведены после просьбы таможни КНР к торговцам по ограничению поставок кукурузы из-за границы в бондовые зоны. Таким образом Пекин хочет избежать переизбытка предложения на внутреннем рынке и удержать цены для фермеров сезоном посевов.

Также отмечается, что власти КНР попросили ряд торговцев и переработчиков сохранить поставки в эти зоны ниже уровня 2023 года. При этом ряд импортеров уже заказали товар сверх желательных объемов, что и привело к отменам.