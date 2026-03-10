Bloomberg: госбанк Индии отказался от платежей за русскую нефть

Государственный банк Индии (SBI) отказался обрабатывать платежи за нефть из России, несмотря на 30-дневную лицензию США на ее импорт. Причиной стали санкционные и репутационные риски, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

Государственный банк Индии (SBI) не стал проводить расчеты за российскую нефть даже после временного разрешения Вашингтона на ее закупку Нью-Дели. По данным агентства, банк сомневается в продолжительности послаблений и опасается возможных последствий для бизнеса.

В SBI считают, что краткосрочная лицензия США не гарантирует стабильного восстановления финансовых каналов для оплаты поставок. Проведение таких операций может создать риски на фоне геополитической напряженности.

Источник Bloomberg сообщил, что в конце 2025 года некоторые индийские банки допускали финансирование закупок при условии, что контрагенты не находятся под санкциями, а сделки соответствуют установленным требованиям.

Осторожность SBI связана и с интересами на американском рынке. По состоянию на конец декабря, на США приходилось 26% международного кредитного портфеля банка объемом 75,1 млрд долларов.

Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что 30-дневная лицензия не означает изменения политики в отношении Москвы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может дополнительно скорректировать санкции против российской нефти в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

