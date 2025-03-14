Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в России

Компания белорусского блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила своих кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, сообщает ТАСС .

ООО блогера занимается реализацией снеков под брендом Влада А4 Бумаги. Компания принесла 3,9 млрд рублей в 2023 году, 186 млн чистой прибыли. Информации за прошлый год еще нет. За блогерский бизнес отвечает ООО «Ачетыре», у него выручка в 2023 году была 794 млн рублей, чистая прибыль – 377,3 млн рублей.

«Бумажная бумага» принадлежит кипрской A4Group Limited блогера (45%), а также бывшему топ-менеджеру торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

Сейчас судебные претензии к данной компании составляют порядка 40 млн рублей. Это 7 исков по контрактам о поставке разных компонентов для снеков и упаковки. Самый большой по размеру иск подан на 29,7 млн рублей. Он поступил от подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH в РФ.

В уведомлении о намерении банкротства среди кредиторов компании есть ООО «Вильд Россия» и Сбербанк.

Данное уведомление на госпортале «Федресурс» датируется 11 марта. Эта процедура нужна по российскому закону «О банкротстве». А следующий шаг – в течение 15-30 дней компания, как ожидается, подаст заявление в суд о банкротстве. Затем может быть финансовое оздоровление (санация) и продолжение работы, а могут быть распродажа активов и ликвидация.