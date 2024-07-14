Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС на свыше 40 млн рублей

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская погасила долг перед ФНС на сумму более чем 40 млн рублей, сообщает SHOT .

После этого она должна заплатить еще 1,296 млрд рублей долгов по налогам.

Около месяца назад Блиновская должна была 1,411 млрд рублей. С того момента она заплатила порядка 70 млн рублей, которые получила, продав квартиру отца. После этого «королева марафонов» перечислила еще около 44 млн рублей.

Ранее адвокаты блогера заявляли, что 220 млн рублей в налоговой насчитали по ошибке. Защитники подали жалобу, но суд не изменил сумму долга.

По информации следствия, Елена и Алексей Блиновские уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 900 млн рублей, при этом они легализовали более 700 млн рублей. Блогер признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. По совокупности обвинений ей грозит 16 лет тюрьмы.

Блиновский уехал в зону СВО и служит под позывным Брикс. Чтобы спасти бизнес, он заключил контакт с Минобороны РФ.