Блендеры и холодильники: какая бытовая техника подорожает в России

Эксперт Лебединская: цены на бытовую технику в РФ могут вырасти на 20%

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что в России могут значительно увеличиться цены на бытовую технику в 2025 году из-за повышения ключевой ставки ЦБ, роста валютных курсов и расходов на логистику, сообщает Life.ru .

«Стоимость бытовой техники в России может вырасти в среднем на 10–20%. Некоторые компании уже анонсировали повышение цен», — сказала эксперт.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с начала 2024 года в России растут цены на бытовые приборы: плиты подорожали на 9,5%, микроволновые печи — на 7%, блендеры — на 6,5%.

По словам Лебединской, спрос на микроволновки продолжает увеличиваться, несмотря на рост среднего чека на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно сильно в наступающем году могут подорожать холодильники.