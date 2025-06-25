Благодаря офсету в Москве импортозаместят учебную технику для школ и колледжей

В рамках офсетного соглашения столица планирует закупить 20 видов учебного оборудования для внедрения инновационных программ по направлению «Беспилотные авиационные системы» в школах и колледжах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что инвестиции компании составят свыше 150 миллионов рублей на организацию производства образовательных беспилотных комплексов.

«Офсетный контракт позволит в течение шести лет приобретать учебно-наглядные пособия и макеты-тренажеры для московских школ и колледжей, а также обеспечить импортозамещение комплектующих БАС», — подчеркнул Гарбузов.

Производство группы компаний «Геоскан» находится на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в районе площадки «Руднево». Компания является резидентом ОЭЗ.

По словам заместителя генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниила Золотника, офсетный контракт с правительством Москвы помогает выстраивать долгосрочную стратегию развития образовательных технологий в сфере беспилотной авиации.

«Новые производственные мощности дают возможность закрыть потребности в образовательных БАС не только г. Москвы, но и многих других регионов и даже стран. На следующем этапе мы займемся профессиональной переподготовкой педагогического состава и формированием совместных методических материалов», — отметил Золотник.

С 2017 года правительство Москвы подписало более 30 офсетных контрактов на поставку медикаментов, медоборудования, продуктов для молочных кухонь, элементов городской инфраструктуры, аккумуляторов для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электротяге, лифтового оборудования и других товаров. Общий объем закупок по этим соглашениям превысит 637 миллиардов рублей. Будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест. По девяти офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию предприятий, начав поставки продукции для городских нужд.