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Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей

По итогам 11 месяцев этого года федеральный бюджет России сложился с дефицитом в размере 389 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина страны.

Указанный показатель на 359 млрд рублей меньше уровня такого же периода 2023 года.

По итогам 2024 года размер дефицита в стране прогнозируется на уровне 1,7% ВВП.

Предварительно, объем доходов бюджета РФ с января по ноябрь составил 32 650 млрд рублей. А объем расходов — 33 039 млрд рублей.