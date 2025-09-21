Бюджет РФ потерял почти 1 млрд из-за злоупотреблений на укреплениях под Брянском

Размер ущерба по делу вице-губернатора Симоненко может вырасти до 1 млрд рублей

Размер ущерба по уголовному делу о злоупотреблении при возведении фортификационных сооружений в Брянской области, в соответствии с которым арестовали вице-губернатора региона Николая Симоненко, может достигнуть 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Сумма ущерба по настоящему уголовному делу действительно может достигнуть 1 млрд рублей», — отметил источник.

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, начальника областного управления капитального строительства региона Евгения Журу и сына Симоненко Юрия задержали силовики 22 июля на территории Брянска. После этого их перевезли в Москву. Во время расследования арестовали еще одного человека. Фигурантов отправили под стражу в Москве.

Мужчин обвиняют в злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (статья 285 УК РФ). Фигуранты вину не признали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.