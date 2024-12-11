Бюджет на 2025 год утвержден в городском округе Мытищи

На внеочередном заседании окружного Совета депутатов, состоявшемся 11 декабря, утвержден бюджет округа на следующий год и плановый период 2026 и 2027 годов г. о. Мытищи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общий объем доходов бюджета г. о. Мытищи на 2025 год прогнозируется в сумме 23 млрд 067, 6 млн рублей, расходы планируются в таком же объеме.

Бюджет сформирован в программном формате, будет финансироваться 18 муниципальных программ.

Безусловным приоритетом, по словам заместителя главы администрации Мытищи Елены Сетраковой, остается социальная сфера, на которую запланировано более 11 млрд рублей.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов также отметил социальную ориентированность бюджета.

«В него заложены достаточно большие цифры, что говорит о том, что наш округ развивается, продолжает совершенствоваться, благоустраиваться, — сказал Андрей Николаевич. — Хотелось бы отметить большую работу, проделанную всеми органами местной власти по привлечению денежных средств из бюджетов разного уровня. Потому что на собственные доходы мы бы, конечно, не смогли, к примеру, продолжать благоустраивать наш центральный парк, набережную реки Яузы, создавать другие рекреационные зоны: это без помощи бюджетов других уровней невозможно. Продолжаем работать дальше на благо нашего любимого округа».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила всех причастных к формированию бюджета на следующий год, в том числе и депутатский корпус, отметив, что основные мероприятия, включенные в главный финансовый документ, сформированы на основе наказов избирателей.

«Бюджет остается социально направленным, в том числе в него заложены средства на реализацию мер поддержки специалистов социальной сферы, а также строительство новых социальных объектов, благоустройство территории и ремонта дорог. Сегодня мы говорим о планируемых 23 миллиардах, но, учитывая, что бюджет неоднократно уточняется в течение года, думаю, эта цифра будет еще больше. Впереди — важная работа. Предстоит качественное освоение денежных средств, что потребует от нас повседневной кропотливой работы и понимания тех приоритетов и задач, которые стоят перед нами», — подчеркнула Юлия Купецкая.

В ходе заседания депутаты также приняли уточнения в муниципальный бюджет на текущий год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.