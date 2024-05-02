Бюджет Дмитровского округа получил 1,2 млрд рублей собственных доходов

В I квартале текущего года собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Дмитровского городского округа достигли 1,2 млрд рублей и составили 18,5% от утвержденного плана. Об этом сообщила пресс-служба министерстве экономики и финансов Московской области.

Налоговых доходов поступило на 1 млрд рублей, что равняется 17,5% плановых назначений. Налог на доходы физлиц принес более 0,5 млрд рублей или 20% от годового плана. Налогов на совокупный доход исполнили на 16,2% от плана или на 0,2 млрд рублей. Налоги на имущество принесли 0,2 млрд рублей — 13,7% от плана.

Неналоговых доходов поступило на 0,2 млрд рублей (25,1% от плана).

Бюджет Дмитровского городского округа в текущем году запланирован с доходами на 6,3 млрд рублей. Финансовые результаты I квартала 2024 года показали снижение уровня исполнения в сравнении с 2021 и 2022 годами — тогда средний процент исполнения собственных доходов за равный период составил 19,8%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.