Бизнесу Подмосковья расскажут об экспорте в новой экономической реальности

Подмосковные компании, представляющие сегмент МСП, приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт в новой экономической реальности», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках вебинара расскажут, на что необходимо обратить внимание при организации экспорта на зарубежные рынки — в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Научат, как сформулировать ценностное предложение промышленной продукции для зарубежных рынков: как сформировать предложение для партнеров из стран СНГ, и как это правильнее сделать для клиентов из стран Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Также участникам вебинара объяснят, как адаптировать свою промышленную продукцию для выхода на зарубежные рынки.

В числе спикеров: Юрий Сапрыгин — коммерческий директор компании «Листон» и амбассадор калужского центра «Мой бизнес», Сергей Верещака — основатель маркетинговой группы MarketDrive, международного акселератора для технологичных и производственных компаний ExportDrive, сооснователь индустриальной группы Metra Technology Group и директор по стратегии, международному развитию и инвестициям Metra Digital Logistics, эксперт предпринимательских программ школы управления «Сколково», а также Максим Горбачев — эксперт по B2B-продажам, тренер и наставник ШЭ РЭЦ, консультант по ВЭД, сооснователь компании ExportDrive.

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает подмосковным компаниям не только бесплатные образовательные услуги, но и иную помощь, необходимую при выходе на экспорт. С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на Инвестиционном портале Подмосковья.

Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Вебинар состоится 12 апреля (14:00-15:00). Оставить заявку на участие в мероприятии можно на сайте фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг, — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.