Бизнесу Подмосковья доступны инвестиционные кредиты по программе льготного кредитования

Минэкономразвития России и уполномоченные банки подписали первые соглашения о субсидировании льготных кредитов на инвестиционные цели, выданных субъектам МСП в 2025–2030 годах. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ближайшее время соглашения будут заключены со всеми кредитными организациями, отобранными ранее по программе.

Для получения кредита в размере от 50 млн до 2 млрд рублей субъект МСП должен соответствовать следующим основным требованиям:

быть включенным в единый реестр субъектов МСП на дату заключения кредитного договора и не относиться к субъектам МСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 209-ФЗ (являться кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом и иное, осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых);

не владеть более 25% другой компании, которая не относится к МСП, и не иметь участников — юридических лиц, которые не относятся к МСП, с долей участия более 25%;

относиться к одной из следующих групп субъектов МСП — получателей поддержки:

быть субъектом МСП, имеющим основной приоритетный код ОКВЭД (обрабатывающее производство — ОКВЭД 10, 11, 13–33, — транспортировка и хранение — ОКВЭД 52, — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — ОКВЭД 55, — деятельность профессиональная, научная, техническая — ОКВЭД 63, 72, 74), не менее чем 12 месяцев до месяца заключения кредитного договора (соглашения) либо менее этого срока при условии, что такой заемщик зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя менее 12 месяцев до месяца заключения кредитного договора;

быть субъектом МСП — участником региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда;

быть субъектом МСП — субъектом креативной индустрии в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».

«Минэкономразвития России планомерно приступает к реализации льготного инвестиционного кредитования. Для этого в ближайшее время будут заключены соглашения с отобранными в рамках программы банками, соответствующие лимиты доведены. Заемные средства под сниженный процент помогут предпринимателям из приоритетных отраслей инвестировать в развитие производства и быстрее масштабировать свой бизнес. Это позволит достичь целей текущего федпроекта по поддержке МСП, направленного на качественный рост сектора», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Выдача льготных кредитов для МСП будет доступна в следующих уполномоченных банках:

ПАО «Сбербанк»;

Банк ВТБ (ПАО);

ПАО «Совкомбанк»;

АО «ТБанк»;

ПАО «Промсвязьбанк»;

АО «МСП Банк»;

АО «Банк ДОМ.РФ»;

ПАО «Челябинвестбанк»;

ПАО «Ак Барс» Банк;

АО «Альфа-Банк»;

АО «Экспобанк»;

Московский кредитный банк (ПАО);

АО «АБ „Россия“»;

ПАО «Банк „Санкт-Петербург“»;

ПАО КБ «Центр-инвест»;

ПАО «Челиндбанк»;

АО АКБ «Новикомбанк».

«Поддержка государства особенно важна компаниям из приоритетных отраслей, так как для роста производства и предложения в этих нишах необходимы инвестиции. Сбер позаботится о том, чтобы клиенты банка, готовые реализовывать инвестиционные проекты, в т. ч. направленные на импортозамещение, могли оперативно получить доступ к оформлению льготных кредитов. Мы не только в числе первых подключаемся ко всем льготным программам, но и постоянно развиваем и совершенствуем наши продукты, внедряем новые технологии. Благодаря этому уже сегодня предприниматели могут проверить, какие льготные программы им доступны, просто введя ИНН на нашем сайте», — сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Льготная ставка обеспечивается благодаря совмещению субсидирования за счет средств федерального бюджета и льготного фондирования Банка России по программе стимулирования кредитования АО «Корпорация «МСП».

Размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ. В настоящее время максимальный размер ставки составляет 17,5% годовых.

Программа предусмотрена национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика» с ежегодным лимитом кредитования 100 млрд рублей в 2025–2030 годах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.