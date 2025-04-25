Бизнесу Подмосковья доступно 3,3 тыс объектов для размещения

В Московской области свободно 3 280 земельных участков и помещений для реализации инвестиционных проектов. Получить информацию о доступных локациях можно на инвестиционной карте региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвесторы, планирующие реализовать проект на территории Подмосковья, могут подобрать локацию онлайн на инвестиционной карте Московской области. На данный момент бизнесу доступно 2 660 земельных участков общей площадью 11 тысяч га, а также свыше 620 объектов недвижимости», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что функционал инвесткарты позволяет выбрать объекты, доступные как для покупки, так и для аренды. С помощью фильтров предприниматели могут самостоятельно определить варианты размещения, наиболее подходящие для конкретного проекта. Также можно подать заявку на бесплатный подбор земельного участка или объекта недвижимости профильными специалистами. Если локация уже выбрана, то можно подать заявку на ее получение прямо с карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.