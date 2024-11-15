Бизнесу Московской области напомнили о разнообразных мерах поддержки

В ходе II Съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о текущих мерах поддержки бизнеса в регионе.

«У нас огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса. Начнем с самого начала. Первое — это подобрать локацию или объект недвижимости. Тут к вашим услугам программа „Земля за рубль“, „Недвижимость за рубль“, можно получить площадку в частном или государственном индустриальном парке или особой экономической зоне. Все эти услуги мы оказываем дистанционно», — сообщила Зиновьева журналистам.

Она добавила, что на этапе проектирования и строительства инвесторам доступна программа «Промышленная ипотека», льготное кредитование, субсидии на инженерную инфраструктуру от правительства Московской области. После того как производство налажено инвестору помогут выйти на своего покупателя и торговые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.