Бизнесмены Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Кубок креативных бизнес-проектов»

Самозанятые, индивидуальные предприниматели, ООО и АО из Московской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок креативных бизнес-проектов». Заявки принимаются до 4 июля, сообщает пресс-служб министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Каждый участник может представить один бизнес-проект, направленный на: улучшение окружающей среды, жизни людей, благоустройства, повышение культурной нравственности, воспитание и сохранение традиционных семейных ценностей, исторического и культурного наследия России или формирование технологического суверенитета страны.

К участию принимаются проекты в трех номинациях: «Стартап» (проекты до 1 года с одной продажей), «Становление» (проекты от 1 до 3 лет) и «Успех» (проекты старше 3 лет). Участники могут представить проекты в шести направлениях: наследие, искусство, медиа, дизайн, образование в креативных индустриях и кластеры.

Организаторы обещают участникам креативное окружение, новые знания, возможности продвижения, развитие бизнес-навыков, а также установление партнерств и расширение профессиональных горизонтов.

Победители будут награждены ценными подарками от партнеров на общую сумму свыше 3 млн рублей для развития бизнеса. Проекты, вошедшие в шорт-лист, получат возможность системного продвижения через информационных партнеров мероприятия.

Подробная информация и форма для подачи заявок доступны на сайте: https://art-mosreg.ru. Прием заявок осуществляется до 4 июля.

Организатором конкурса выступает Московское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» по инициативе Комитета по развитию креативных индустрий при поддержке федерального уровня Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Проект поддержан партнерами: Комитетом по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, Школой дизайна и Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, Высшей школой креативных индустрий РЭУ им. Плеханова. Генеральный партнер проекта — СберБизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.