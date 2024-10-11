Бизнесмены Подмосковья могут поучаствовать в форуме «Сделано в России» 14 октября

Изменения в мировой торговле приводят к сокращению одних, расширению других и появлению новых рынков сбыта для продукции российских производителей. Как в новой реальности продвигать товары под брендом «Сделано в России» в мире? Представители бизнеса, власти, институтов развития, эксперты будут вместе искать ответ на этот вопрос в ходе дискуссии «Сделано России. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары», которая состоится 14 октября на форуме «Сделано в России», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В условиях борьбы за рынки растет потребность развивать интерес к российской продукции за рубежом и в целом формировать в сознании потребителей привлекательный образ всего, что «Сделано в России». Участники дискуссии обсудят: какие форматы продвижения сегодня обладают максимальным эффектом? В каких нишах и на каких рынках российские компании имеют наибольший потенциал? Как влюбить зарубежную аудиторию в российское?

«Продвигая национальный бренд „Сделано в России“, РЭЦ активно объединяет механизмы экономической силы, в том числе электронную коммерцию и разноформатные рекламные акции, а также инструменты мягкой силы, которые формируют у граждан наших стран-партнеров позитивный образ России через спорт, культуру, туризм. Решение проблемы узнаваемости отечественной продукции входит в число ключевых задач и РЭЦ, и правительства, и самого бизнеса», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве в центре международной торговли. Организатор форума — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), главный институт поддержки экспортеров.

Участие в форуме бесплатное. Подробности на официальном сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.