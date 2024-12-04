Бизнесмены Подмосковья могут подать заявку на премию «Предприниматель года»

Предпринимателей Московской области приглашают к участию в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года — 2024». Она является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой в стране и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Целями премии являются продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса, популяризация идеи предпринимательства, а также празднование заслуг компаний.

В 2024 году премия проводится по 24 номинациям. Имеется две специальные номинации: «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». «Прорыв года» вручается по предложению членов жюри. «Бизнес от сердца» является переходящей номинацией: награда в виде алого сердца на мраморном пьедестале, изготовленная архитектором по индивидуальному заказу, ежегодно передается каждому новому победителю и уезжает в город победителя.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, владельцы компаний, управляющие директора и самозанятые предприниматели. Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года. Подать заявку можно онлайн. Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года.

Подробная информация о проведении премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии предпринимательгода.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.