Бизнесменов Подмосковья ждут 4 июня на конференции по торговому обмену с Китаем

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в конференции по торгово-экономическому обмену между Китаем и Россией. Мероприятие пройдет 4 июня в Москве. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет с целью развития торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией. В рамках конференции пройдут B2B-переговоры с компаниями из Китая. Участниками встречи с китайской стороны станут начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель Российско-китайской Генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица.

Конференция состоится 4 июня в отеле «Ритц-Карлтон», расположенном по адресу: Москва, ул. Тверская, 3. Начало в 9:45, продолжительность — 2 часа 15 минут.

Чтобы оставить заявку на участие, необходимо обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Алексею Соломатину по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 05) или по электронной почте: sam@exportmo.ru. Регистрация открыта до 3 июня.

Помимо этого, фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.