Бизнесменов Подмосковья научат продвигать продукцию на маркетплейсах

Предпринимателей и самозанятых граждан Московской области приглашают пройти бесплатное обучение для эффективного начала продаж на маркетплейсах. Курс организован центром «Мой бизнес» региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Серия занятий будет проходить в очном режиме 13, 14 и 20 ноября в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Эксперты расскажут, как развивать бизнес на маркетплейсах, автоматизировать процессы, привлекать покупателей и повышать их доверие, использовать маркетинговые инструменты, анализировать поведение потребителей и масштабироваться без рисков. Участники курса получат теоретические знания и отработают их на практике. Каждый товарный кейс будет разобран индивидуально, что позволит участникам глубже понять специфику продвижения именно своего продукта.

Расписание занятий:

13 ноября: «Ценообразование на маркетплейсах». Узнайте, как правильно формировать цену для ваших товаров, учитывать расходы и максимизировать прибыль. Регистрация на сайте

14 ноября: «Виды размещения фото и видео контента на маркетплейсах». Как создать продающий контент для карточки товара и повысить конверсию. Регистрация на сайте

20 ноября: «Создание и продвижение собственного бренда на маркетплейсах». От разработки бренда до его продвижения на популярных платформах. Регистрация на сайте

Участие бесплатное. Обучение будет проходить в очном формате на площадке «Точка Кипения Техноград» по адресу: г. Москва, ВДНХ, пр-кт Мира, д. 119, стр. 318. Начало всех занятий в 11:00, продолжительность 4 часа. Предварительно на каждое занятие необходимо оставить заявку по ссылкам, указанным выше. Регистрации открыты до 9:00 дня каждого мероприятия. Количество мест ограничено.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.