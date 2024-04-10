Бизнесменов Авена и Фридмана исключили из санкционных списков ЕС

Суд состоялся в Люксембурге. Председатель заявил, что постановления Совета ЕС отменяются в той части, которая касается указанных лиц.

Также суд обязал Совет ЕС оплатить расходы и издержки Авена и Фридмана, которые связаны с рассмотрением дела. Иски бизнесменов из России рассматривали в суде первой инстанции. Они могут быть оспорены.

Известно, что Фридман находится в розыске на Украине. По информации базы МВД страны, предприниматель скрывается от органов досудебного управления. При этом датой исчезновения указано 10 октября 2023 года.