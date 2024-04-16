Бизнесменам Подмосковья расскажут об интеллектуальной собственности в апреле

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) проведут в апреле серию образовательных вебинаров по интеллектуальной собственности для малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Вебинар «Интеллектуальная собственность для инновационного малого бизнеса» состоится 19 апреля. К участие приглашают представителей МСП — технологические компании, в том числе разработчики программного обеспечения, резиденты бизнес-инкубаторов и технопарков, представители деловых сообществ, банковского сектора, научной и изобретательской среды.

Участники узнают, как надежно защитить свою разработку, извлечь максимум выгоды при распоряжении исключительным правом на интеллектуальную собственность, а также какие меры поддержки для этого сегодня существуют в России.

Подключиться к трансляции можно 19 апреля в 10:30 по ссылке. Продолжительность — до 90 минут.

Вебинар «Эффективная защита вашего бренда» состоится 23 апреля. К участию приглашаются представители МСП, в том числе ИП и самозанятые, ориентированные на продвижение и капитализацию своего бренда: ритейл, сфера услуг, креативные сегменты бизнеса, инновационный бизнес и др.

Участники узнают, чем товарный знак отличается от логотипа, бренда или фирменного наименования, как и когда следует регистрировать товарный знак (бренд), как избежать частых ошибок, что можно регистрировать, а что — нельзя, как самому проверить свой товарный знак на оригинальность, а также о мерах поддержки от корпорации МСП и другое.

Подключиться к трансляции можно 23 апреля в 10:30 по ссылке. Продолжительность — до 65 минут.

По вопросам участия в вебинарах можно обратиться к Елене Астапченко по телефону: +7 (495) 531-66-94 или через электронную почту elena.astapchenko-ozdemir@rupto.ru.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.