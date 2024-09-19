Бизнесменам Подмосковья расскажут о возможностях выхода на белорусский рынок

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Беларусь». Обучение состоится 30 сентября. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие ориентировано на субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в изучении возможностей выхода на белорусский рынок, тонкостей предпринимательской деятельности и поддержке со стороны торгового представительства.

Спикерами вебинара выступят торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев, а также представители Российского экспортного центра, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», ООО «БелВЭБ лизинг», юридической группы Б1. Эксперты расскажут про инструменты поддержки экспорта, налоговое законодательство, особенности работы на белорусских рынках и другие актуальные вопросы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.