Бизнесменам Подмосковья 18 декабря расскажут о перспективах экспорта легпрома

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Легпром на экспорт: перспективные рынки и критерии успеха». Обучение состоится 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором вебинара выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

На мероприятие приглашаются предприятия и организации сферы легкой промышленности Подмосковья, заинтересованные в продаже своей продукции и услуг на иностранных рынках, а также в покупке на рынках других стран необходимого оборудования и расходных материалов, услуг для производства.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 18 декабря. Начало в 11:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до начала мероприятия. После регистрации участникам придет ссылка на подключение.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подробнее об услугах фонда можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.