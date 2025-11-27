Бизнес в России усилил участие в благотворительности из-за запросов молодых сотрудников

Структура благотворительности в России меняется из-за прихода молодых сотрудников, которые требуют от бизнеса социальной активности, рассказал председатель Свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами Добра» Валерий Басай на круглом столе в Екатеринбурге, сообщает «ФедералПресс» .

Валерий Басай сообщил, что в последние годы в России формируются новые отношения между бизнесом и благотворительными организациями. По его словам, раньше компании не взаимодействовали с некоммерческим сектором, но сейчас ситуация меняется благодаря молодому поколению сотрудников.

«Молодых медиков одной крупной компании спросили, почему они увольняются. Они ответили: «Потому что вы душные». Им не интересно просто достижение бизнес-целей, им нужны социальные, благотворительные инициативы», — рассказал Басай.

Он отметил, что некоммерческие организации часто не умеют рассказывать о своей деятельности, поскольку придерживаются принципов, по которым не принято хвалиться. Это создает трудности во взаимодействии с бизнесом, который ожидает публичного признания своей поддержки.

«Бизнес собрал деньги, дал их, а потом им приходится звонить и спрашивать: вы когда нас пиарить будете? Это некрасиво, это неудобно. Так вот, умение рассказать про благотворительность, это и есть возврат этих средств бизнесу», — подытожил Басай.