Бизнес предупредил о возможном росте цен на продукты из-за соблюдения ГОСТов

В Госдуме готовят ко второму чтению законопроект о соблюдении производителями и продавцами продуктов ГОСТов: это может существенно повлиять на рост цен, сообщает газета «Известия» .

Как заявили в Минпромторге России, проект нацелен на повышение качества товара, но, по мнению представителей бизнеса, в рознице может произойти существенное сокращение ассортимента продукции и подорожание. Пока закон разрешает производить продукты по внутренним стандартам организации и техническим условиям, а ГОСТы сделают все показатели одинаковыми.

«В условиях достаточно высокой инфляции это может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые», — говорится в обращении ведущих изготовителей к главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину.

Запрос направлен в профильный комитет, который должен в сжатые сроки проанализировать его и составить консолидированное заключение.