Бизнес Подмосковья сэкономил более 9 млрд руб благодаря поддержке штаба

Штаб по защите бизнеса при министерстве инвестиций Московской области помог предпринимателям региона сэкономить свыше 9 млрд рублей на технологическом присоединении к электросетям и газовым сетям в 2025 году, сообщает пресс-служба АНО «АИР» и министерства инвестиций.

Экономический эффект работы штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций Московской области по вопросам технологического присоединения превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Работа штаба ведется по двум направлениям: по электросетям — совместно с ПАО «Россети МР», по газу — с АО «Мособлгаз». В 2025 году проведено семь заседаний, на которых рассмотрено 33 обращения предпринимателей: 24 по электросетям и 9 по газовым сетям. По оценкам бизнеса, экономический эффект составил 6,6 млрд рублей по электросетям и 2,8 млрд рублей по газу. Общий объем сохраненных инвестиций оценивается в 33 млрд рублей.

Чаще всего обращения касаются стоимости технологического присоединения и поиска способов ее снижения. Также штаб помогает сокращать сроки подключения, подбирать альтернативные варианты и быстро устранять перебои.

В числе компаний, получивших поддержку, — АО НПП «Термотекс», производитель арамидного волокна. Для запуска новой производственной линии предприятию оперативно обеспечили подключение к газу и электросетям, что позволило сэкономить 230 млн рублей.

Обратиться за поддержкой можно через ЦУР «Бизнес» по номеру 0150 или на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее Екатерина Зиновьева сообщила, что общий экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» в 2025 году превысил 16,5 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.