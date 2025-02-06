Бизнес Подмосковья получил около 2,4 млрд рублей в виде субсидий в 2024 году

В течение 2024 года предприниматели Московской области подавали заявки на получение субсидий при выходе на маркетплейсы, для развития бизнеса по франшизе, на покупку и лизинг оборудования. Так, за год бизнес получил субсидии на общую сумму порядка 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сумма поддержки отличалась в зависимости от программы. В общей сложности в прошлом году получателями различных видов субсидий стали более 670 предпринимателей региона на общую сумму почти 2,4 млрд рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Так, в 2024 году промышленным предприятиям Подмосковья было предоставлено 10 субсидий на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры на общую сумму более 956 млн руб. Одним из получателей стала компания «Инфаприм» из Истры, которая занимается производством заменителей грудного молока, энтерального питания для детей и взрослых. Размер субсидии составил 100 млн рублей.

Кроме этого, 261 субъект МСП смог компенсировать затраты на покупку и лизинг оборудования на общую сумму 750 млн рублей.

Компенсировать более 447 млн рублей затрат при покупке промышленного оборудования смогли 35 предпринимателей. При выходе на маркетплейсы 187 предпринимателя компенсировали затраты на общую сумму 50 млн рублей. По программе «Франшизы» поддержку получили 113 предпринимателей на сумму 64 млн рублей. Также 68 социальных предпринимателей смогли возместить 100 млн рублей затрат, связанных с их деятельностью.

Прием заявок на получение субсидий в рамках программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» уже стартовал и продлится до конца мая 2025 года.

Узнать подробнее о мерах поддержки, а также подать заявку можно на инвестиционном портале Подмосковья. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.