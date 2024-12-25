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Бизнес Подмосковья получил более 600 млн рублей в виде льготных займов в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона свыше 600 млн рублей в виде льготных займов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам 11 месяцев этого года бизнес Подмосковья получил 345 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Получателями стали 325 предпринимателей. Общая сумма выданных займов составила 640 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что наиболее востребованной программой стала «Социальный бизнес». В рамках этой программы предпринимателям выдано 90 займов на общую сумму 129 млн рублей.

Среди получателей поддержки — ООО «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ПОД КРЫЛОМ» из округа Химки. Воспользовавшись программой «Социальный бизнес», компания получила заем размером 2 млн рублей. Средства будут направлены на приобретение оборудования для реабилитации детей-инвалидов.

Ознакомиться с программами Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте. Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.