Бизнес Подмосковья получил 12 млн в виде субсидий при выходе на маркетплейсы

Малый и средний бизнес Подмосковья в течение года может подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Размер поддержки составляет до 500 тысяч рублей. В этом году получателями поддержки стали уже более 50 предпринимателей региона, сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объем поддержки составил 12,3 млн рублей. В рамках программы бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в число получателей субсидии в этом году вошел производитель бумажной продукции «Тишьюпром». Предприятие получило субсидию размером 500 тыс. рублей для компенсации затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу.

Кроме этого, поддержку в 52 тыс. рублей в этом году получила индивидуальный предприниматель Мария Гуторова из Одинцовского округа, ведущая производство полимерной продукции, в том числе скотч, малярную ленту и другое. Также в 2023 году ей была предоставлена аналогичная субсидия на сумму 447 тыс. рублей.

Компенсации подлежит до 50% произведенных и подтвержденных затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тыс. рублей за весь период реализации программы. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и других мер поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.