Бизнес Подмосковья подал свыше 100 заявок на субсидирование стоимости оборудования

В Московской области проходит прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования. На получение данной поддержки бизнес региона подал более 100 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 млн рублей. Прием заявок продлится до 31 июля», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Она добавила, что 18 представителей МСП, подавшие заявку на получение субсидии, ранее уже становились получателями такой поддержки. Остальные подали заявки впервые.

В рамках программы предприниматели могут компенсировать до 5 млн рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Узнать подробнее о поддержке и подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Также в рамках нацпроекта предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.