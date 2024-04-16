Бизнес Подмосковья подал более 200 заявок на участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

Корпорация МСП и агентство стратегических инициатив запустили конкурс «Создай НАШЕ», участниками которого стали начинающие предприниматели от 14 до 28 лет и те, кто хочет открыть бизнес. От Подмосковья заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Финалисты конкурса будут объявлены 22 апреля на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ».

В программе форума — выступления бизнес-экспертов в формате TED Talk, деловые сессии, питчи проектов с экспертами, а также розыгрыш подарков.

Мероприятие пройдет в центре событий РБК по адресу: Москва, Космодамианская набережная, 52/7.

Вход свободный. Регистрация обязательна.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.