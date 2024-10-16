Бизнес Подмосковья может субсидировать процентную ставку по кредитам

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Московской области могут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Итоговая ставка по кредитам для бизнеса не будет превышать 11%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Получить льготные проценты предприниматели региона смогут по инвестиционным кредитам размером от 5 до 100 млн рублей. Максимальная ставка составит 11%, а для отдаленных городских округов — 10%. Сниженная ставка предоставляется сроком на 2 года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По условиям программы, максимальная ставка рассчитывается по следующей формуле: «½ ставки ЦБ + 1,5% (или +0,5% — для предпринимателей из отдаленных городских округов)» на дату кредитного договора.

Екатерина Зиновьева также добавила, что субсидировать процентную ставку могут компании МСП, осуществляющие деятельность в сфере туризма, обрабатывающего производства, общественного питания, транспортировке, хранения и других.

Для того, чтобы воспользоваться программой поддержки, предпринимателю необходимо обратиться в один из 15 банков, с которыми Мининвест Подмосковья заключил соответствующее соглашение. Зампред отметила, что в программе участвуют такие банки, как ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и другие.

Узнать подробнее о программе и ознакомиться с полным перечнем банков можно на инвестиционном портале Московской области. Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.