Бизнес Подмосковья будет узнавать о проверках целевого использования субсидии

На региональном портале Подмосковья оптимизирована услуга по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству. Теперь заявителю проактивно направляются приказ и акт о проведении проверки в личный кабинет. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Целевое использование субсидии могут проверить по плану или внепланово. В любом случае получателю финансовой поддержки сначала будет направлен в личный кабинет на региональном портале приказ или акт о предстоящих контрольных мероприятиях, а после их завершения — акт о результатах проверки. Такая форма взаимодействия экономит время для бизнеса и проверяющего ведомства», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Получить финансовую поддержку от Московской области могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в регионе.

В настоящее время открыт конкурсный отбор на предоставление субсидии на оплату услуг маркетплейсов и продвижение товаров, а также для компенсации расходов по договору франшизы на приобретение оборудования, аренду и коммунальные платежи.

Подать электронную заявку можно на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей». В карточке услуги также представлена подробная информация о требованиях к получателям финансовой помощи и порядке ее предоставления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.